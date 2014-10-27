Определена пятерка лучших игроков недели баскетбольной Суперлиги
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых были определены пятерку лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками стали - Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого в среднем за игру 20.5 очка, 5.5 передачи, 3 перехвата и 2 подбора, а также Ремон Мор («Химик») - 21 очко, 5 передач, 3 подбора и 1.5 перехвата.
Лучшими нападающими признаны Дмитрий Глебов («Николаев») - 17.5 очка, 5.5 подбора, 3 передачи и 2.5 перехвата, и Андрей Агафонов («Одесса»), который набирал 16 очков, 8.5 подбора, 3.5 передачи и 1.5 перехвата в среднем за матч.
А лучшим центровым признан Михаил Анисимов («Будивельник») - 15.5 очка, 6.5 подбора и 4 передачи.
На данный момент лидером турнирной таблицы Суперлиги является "Химик" (Южный) - 5 побед в 5 матчах. Следом в таблице идут днепропетровский "Днепр" и запорожский "Ферро-ЗНТУ" - по 3 победы при 1 поражении. У действующего чемпиона Украины киевского "Будівельника" 2 победы при 2 поражениях и 6-е место в турнирной таблице Суперлиги.