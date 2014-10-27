Определена пятерка лучших игроков недели баскетбольной Суперлиги

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками стали - Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого в среднем за игру 20.5 очка, 5.5 передачи, 3 перехвата и 2 подбора, а также Ремон Мор («Химик») - 21 очко, 5 передач, 3 подбора и 1.5 перехвата.

Лучшими нападающими признаны Дмитрий Глебов («Николаев») - 17.5 очка, 5.5 подбора, 3 передачи и 2.5 перехвата, и Андрей Агафонов («Одесса»), который набирал 16 очков, 8.5 подбора, 3.5 передачи и 1.5 перехвата в среднем за матч.

А лучшим центровым признан Михаил Анисимов («Будивельник») - 15.5 очка, 6.5 подбора и 4 передачи.

На данный момент лидером турнирной таблицы Суперлиги является "Химик" (Южный) - 5 побед в 5 матчах. Следом в таблице идут днепропетровский "Днепр" и запорожский "Ферро-ЗНТУ" - по 3 победы при 1 поражении. У действующего чемпиона Украины киевского "Будівельника" 2 победы при 2 поражениях и 6-е место в турнирной таблице Суперлиги.