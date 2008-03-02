Валуев говорит, что Кличко не хочет с ним встречаться

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал вероятность проведения в ближайшее время боев с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным.

«О Кличко ничего сказать не могу, – заявил Валуев изданию «Спорт Уик-Энд». – Братья, в отличие от Дона Кинга, жаждущего увидеть бой Валуев – Кличко, не очень-то стремятся договариваться. Ну а что касается Поветкина… Из всех тяжеловесов Саша для меня единственный настоящий друг. А драться с друзьями… Я категорически против. Конечно, бокс есть бокс, и часто бывало, когда друзья встречались на ринге и били друг друга, как отпетые враги. А после боя снова искренне пожимали друг другу руки. Думаю, наш случай не исключение. И если судьбе будет угодно свести нас на ринге в официальном поединке, каждый, безусловно, будет стремиться к победе. Но мне бы очень не хотелось, чтобы такое произошло».

Газета.ру