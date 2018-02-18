Появилось видео победного прыжка Абраменко в Пхенчхане

22:08, 18 февраля 2018
Спорт
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Олександр Абраменко / REUTERS

Канал Eurosport опубликовал в Youtube видео победного прыжка украинского спортсмена.

Как сообщал УНИАН, золотая медаль на зимних Играх, которую завоевал фристайлист Александр Абраменко, стала для Украины третьей за историю "белых" Олимпиад.

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Теги: #Олимпийские игры#Олимпийские игры 2018#золото Абраменко