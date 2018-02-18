Появилось видео победного прыжка Абраменко в Пхенчхане

Золото Абраменко стало третьим для Украины за всю историю зимних Игр.

Сегодня украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.

Канал Eurosport опубликовал в Youtube видео победного прыжка украинского спортсмена.

Как сообщал УНИАН, золотая медаль на зимних Играх, которую завоевал фристайлист Александр Абраменко, стала для Украины третьей за историю "белых" Олимпиад.