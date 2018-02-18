Появилось видео победного прыжка Абраменко в Пхенчхане
22:08, 18 февраля 2018
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Золото Абраменко стало третьим для Украины за всю историю зимних Игр.
Александр Абраменко / REUTERS
Сегодня украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.
Канал Eurosport опубликовал в Youtube видео победного прыжка украинского спортсмена.
Как сообщал УНИАН, золотая медаль на зимних Играх, которую завоевал фристайлист Александр Абраменко, стала для Украины третьей за историю "белых" Олимпиад.
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