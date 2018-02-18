"Украина гордится": Порошенко поздравил Абраменко с золотом на Олимпиаде в Пхенчхане
15:31, 18 февраля 2018
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"Украина гордится твоей победой!", - написал президент.
Александр Абраменко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского фристайлиста Александра Абраменко с победой на зимней Олимпиаде в Южной Корее.
Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!", - написал президент.
Как сообщал УНИАН, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 баллы, прекрасно исполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов.
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