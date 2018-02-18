"Украина гордится": Порошенко поздравил Абраменко с золотом на Олимпиаде в Пхенчхане

15:31, 18 февраля 2018
Спорт
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Олександр Абраменко / REUTERS

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 баллы, прекрасно исполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов.

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Теги: #зимние Олимпийские игры-2018#золото Абраменко