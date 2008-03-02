Результаты 19 тура Чемпионата Украины по футболу

Возобновился Чемпионат Украины по футболу. Вчера в рамках 19 тура были сыграны 4 встречи. Стоит отметить разгром ужгородцев в исполнении донецкого Шахтера, который благодаря этой победе взобрался на первую строчку турнирной таблицы, а также победу Металлиста, который сбросил Динамо на четвертую позицию и опережает киевлян на 3 очка. Таким образом сегодняшний матч в Днепропетровске будет носить принципиальный характер для обеих команд.

Чемпионат Украины 19 тур Шахтер - Закарпатье 5:0 (Жадсон 13, Чижевский 31 автогол, Гладкий 53, Гай 71, Дуляй 93)

Карпаты - ФК Харьков 1:0 (Фещук 33)

Металлист - Ворскла 3:0 (Девич 24 пен., 44 пен., Фомин 76)

Черноморец - Нефтяник-Укрнафта 0:1 (Каракевич 87)

29.02.08 Арсенал - Заря 1:1 (Селезнев 67 - Целых 16)

Сегодня играют:

Металлург З - Металлург Д (Начало в 14:00. Первый национальный)

Днепр - Динамо Киев (16:00. Телеканал Украина)

Кривбасс - Таврия (17:00)