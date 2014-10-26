Польский боксер Вах отказал Пулеву в подготовке к бою с Кличко

Известный польский супертяж Мариуш Вах, бывший претендент на пояса в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко, отказался помогать обязательному претенденту на титул IBF Кубрату Пулеву в подготовке к поединку с чемпионом мира Владимиром Кличко, сообщает Sportbox.

Ранее Вах согласился помочь болгарину и даже провел с ним первый спарринг, однако сбор пришлось прервать из-за травмы украинца и бой перенесли с 6 сентября на 15 ноября.

Свое нынешнее решение не помогать Пулеву поляк объясняет желанием сконцентрироваться на собственной карьере. Вах намеревается выйти на ринг против победителя битвы между соотечественниками Артуром Шпилькой и Томашем Адамеком, которые проведут бой 8 ноября в Кракове.

Вах проиграл Кличко в очном бою 10 ноября 2012 года по очкам, продержавшись все 12 раундов и избежав нокаута. Однако, впоследствии, у поляка обнаружили допинг и дисквалифицировали на продолжительный срок.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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