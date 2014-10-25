Виктор Скрипник возглавил клуб Бундеслиги "Вердер"

Новым главным тренером футбольного клуба немецкой Бундеслиги «Вердер» (Бремен) назначен украинский специалист Виктор Скрипник.

Об этом сообщает пресс-служба бременского клуба. э

Бывший наставник команды Робин Дутт отправлен в отставку после поражения в рамках 9-го тура чемпионата "Кельну" - 0:1. Эта игра состоялась накануне, в пятницу, 24 октября.

Некогда лидер немецкого чемпионата (16-кратный призер, в том числе 4-кратный чемпион) «Вердер» в прошлом сезоне занял 12-е место в итоговой турнирной таблице, а ныне замыкает турнирную таблицу первенства.

Виктор Скрипник играл в чемпионате Украины за запорожский «Металлург» и днепропетровский «Днепр», а с 1996-го по 2004 год защищал цвета как раз «Вердера». Он владеет титулом чемпиона Германии 2004 года, а также обладателя национального Кубка 1999 и 2004 гг.,

Скрипник начал тренерскую работу в 2004 году именно в «зелено-белой» команде в качестве наставника юношей. До сегодняшнего дня он тренировал команду U-23. Помогать украинцу будет двукратный призер чемпионатов мира в составе сборной Германии Торстен Фрингс.