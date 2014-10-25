Виктор Скрипник возглавил клуб Бундеслиги "Вердер"
Украинский специалист сменил "юношей" на главную команду клуба
Новым главным тренером футбольного клуба немецкой Бундеслиги «Вердер» (Бремен) назначен украинский специалист Виктор Скрипник.
Об этом сообщает пресс-служба бременского клуба. э
Бывший наставник команды Робин Дутт отправлен в отставку после поражения в рамках 9-го тура чемпионата "Кельну" - 0:1. Эта игра состоялась накануне, в пятницу, 24 октября.
Некогда лидер немецкого чемпионата (16-кратный призер, в том числе 4-кратный чемпион) «Вердер» в прошлом сезоне занял 12-е место в итоговой турнирной таблице, а ныне замыкает турнирную таблицу первенства.
Виктор Скрипник играл в чемпионате Украины за запорожский «Металлург» и днепропетровский «Днепр», а с 1996-го по 2004 год защищал цвета как раз «Вердера». Он владеет титулом чемпиона Германии 2004 года, а также обладателя национального Кубка 1999 и 2004 гг.,
Скрипник начал тренерскую работу в 2004 году именно в «зелено-белой» команде в качестве наставника юношей. До сегодняшнего дня он тренировал команду U-23. Помогать украинцу будет двукратный призер чемпионатов мира в составе сборной Германии Торстен Фрингс.