Трое украинских бадминтонистов победили на турнире в Израиле

В кибуце Хатцор (Израиль) завершился международный турнир уровня International Series с призовым фондом 5 тысяч долларов.

Артём Почтарёв (Харьков) победил и в одиночной категории, и в паре с Геннадием Натаровым. Сильнее других была и смешанная пара Геннадий Натаров – Юлия Казаринова (Харьков и Николаев соответственно).

В финале одиночных соревнований Почтарев должен был сыграть с болгарином Благовестом Кисевым, но соперник отказался от борьбы из-за травмы.

В паре с Натаровым он обыграл в финале израильтян Александра Бассо и Лиора Кройтера - 11:5, 11:10, 11:10.

Наконец, в миксте, украинский дуэт Натаров - Казаринова был сильнее интернациональной пары Флоран Рианчо (Франция)/Кейт Фоо Куне (Маврикий) - 11:6, 11:7, 8:11, 11:10.

В женском одиночном разряде победу одержала Тельма Сантос из Португалии.

Турнир в Израиле проходил с 23 по 25 октября.