Украина в еврокубках: тяжелая неделя второго эшелона

Еще в среду днем ничто не предвещало беды. Прошедшие матчи украинской Премьер-лиги шли в штатном режиме для всех украинских клубов, а «Шахтер» своим разгромом во вторник скромного белорусского клуба, только утвердил всех в мысли, что отечественный клубный футбол является весьма грозной силой на евроарене. Кроме того, экономить силы было не на что. Ближайший тур Премьер-лиги состоится через полторы недели, так как запланированные на 24-27 октября игры перенесли из-за выборов. И если «Металлист» в последнее время вызывает лишь сочувствие у рядового украинского болельщика, то от «Днепра» и «Динамо» ожидали исключительно яркого искрометного футбола с обязательно положительным результатом.

В итоге, получился большой «пшик», если не сказать хуже. И уже сегодня, на середине дистанции, шансы «Днепра» и «Металлиста» на попадание в плей-офф расцениваются как весьма призрачные. А «Динамо» из явного фаворита группы превратилось в одну из трех команд, набравших 6 очков по ходу турнира.

Провал весьма успешных и благополучных на данный момент украинских команд, на фоне скромных датского и азербайджанского коллективов, на первый взгляд, выглядит весьма нелогичным. А «Динамо», по мнению экспертов, по игре выглядело ничуть ни хуже «Ольборга». Подтвердить слово делом командам предстоит уже через две недели. Обязательными убедительными победами над теми же оппонентами. Иначе, недоумение сменится явным скепсисом в отношении сил и возможностей отечественных грандов. К тому же, их потенциальные неудачи в следующем туре могут окончательно лишить команды шансов на еврокубковую весну.

«Шахтер» громит прямого конкурента

С учетом весьма невыразительной игры мадридского «Атлетика» нынешней осенью в главном еврокубке – 1 очко в 3 матчах – дончанам в Борисове предстояло помериться силами с главным оппонентом в борьбе за вторую путевку в плей-офф. Борьба обернулась разгромом белорусов уже в первом тайме.

Такой результат говорит, скорее, не о силе «Шахтера», а о нынешнем уровне БАТЭ. О случайности можно было бы говорить, если бы в первом туре БАТЭ не уступил португальскому «Порту» со счетом 0:6.

Белорусский клуб сыграл в открытый футбол, в идеальной манере для соперника, которому были предоставлены все условия, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. У «Шахтера» была максимальная свобода для проведения собственных контратак. К тому же, «Шахтер» и, в особенности, Луис Адриано, показали на удивление высокую реализацию моментов. Бразилец разошелся настолько, что забил целых пять голов и повторил рекорд Лиги чемпионов. Попутно он установил и дважды обновил клубный рекорд результативности, доведя его до 11 голов.

Но для опытных тренеров счет 7:0, скорее, не повод для восторгов, а причина для беспокойства. Такие победы часто бывают вредны для игроков, которые могут слишком высоко взлететь. И как бы не пришлось после этого больно падать… Сразу после первого матча об этом говорил Мирча Луческу. Наверняка, заявлял он об этом не только на пресс-конференции, но и в раздевалке, где игрокам нужно было бы внушить мысль об опасности слишком расслабленного состояния.

Однозначно, повторная игра с БАТЭ будет более сложной. Ближайшие две недели «Шахтер» проживет с мыслями, как легко ему было в Борисове, тогда как футболисты БАТЭ побеспокоятся о том, чтобы подобный позор не повторился. К тому же, собственные болельщики уже не будут гнать игроков борисовской команды вперед, и они смогут спокойно сосредоточиться на обороне своих ворот. И если «Шахтер» не настроится должным образом на ответную игру, то может легко нарваться на неприятности. Да, горняки намного превосходят соперника в классе, что и было продемонстрировано на поле соперника. Но результат ответного матча целиком и полностью зависит от игроков «Шахтера», их настроя.

«Металлист» - вновь без очков

К сожалению, приходится констатировать факт, что мы увидели очередной бездарный матч в исполнении «Металлиста». Еще до старта группового турнира было ясно, что харьковчанам придется очень тяжело. Но никто не ожидал, что команда уже на этом этапе Лиги Европы окажется полностью неконкурентоспособной.

Вряд ли оправданием для «Металлиста» может служить то обстоятельство, что домашние еврокубковые матчи харьковчане проводят вдали от родной арены – игра с «Трабзонспором» прошла во Львове, а «Легию» команда принимала в Киеве. В точно такой же ситуации оказались «Шахтер» и «Днепр». К тому же, в чемпионате украинской Премьер-лиги, подобной проблемы у «Металлиста» нет - команда проводит домашние игры в Харькове. Но результаты на внутренней арене также не радуют.

В матче с варшавской «Легией» украинский коллектив, в очередной раз, предстал совершенно безвольной и дезориентированной командой. У футболистов огромные проблемы с игровой дисциплиной, есть вопросы по тактике, наконец, у команды напрочь отсутствует характер. Сложно утверждать, что по классу игроков «Легия» превосходит «Металлист». В этом компоненте между командами, скорее, можно поставить знак равенства. Но именно поляки проявили гораздо большее желание выиграть эту игру. Они были злее, быстрее и настойчивее. И если бы «Металлисту» удалось в концовке матча сравнять счет и уйти от поражения, можно было бы вполне говорить о несправедливости результата. А шанс спасти игру у «Металлиста» был, когда в ворота поляков судья назначил пенальти. Но…

Почему к 11-метровой отметке подошел Жажа – большая загадка. А почему имя пенальтиста в этом матче не было озвучено на предматчевой установке – вопрос уже к Игорю Рахаеву. Указаний от тренерского штаба не последовало, а Жажа просто первым подошел к мячу и решил, что бить будет именно он. Что из этого вышло...

К слову, именно Жажа является тем игроком «Металлиста», в адрес которого направлено максимальное количество претензий. Это даже не бледная тень того Жажи, который блистал в составе харьковчан образца конца нулевых. Бразилец пребывает в абсолютно разобранном состоянии уже несколько лет подряд. Он только визуально демонстрирует свое присутствие на поле, полностью избегает силовой борьбы, ведет себя вальяжно, и даже на предматчевых разминках, зачастую, прогуливается по полю пешком. Тем не менее, у Рахаева Жажа имеет твердое место в стартовом составе. Других нет?.. Глядя на Жажу, возникает уверенность, что любой молодой воспитанник клуба, мечтающий получить свой шанс, выглядел бы, как минимум, не хуже. И уж совершенно точно, гораздо старательнее.

Впрочем, к Рахаеву сейчас есть вопросы не только по Жаже. Да, он оказался в невероятно сложной ситуации, когда большинство лидеров команды ее покинули. Но ведь тренирует он не кого попало, а состоявшихся и зрелых мастеров, уровень которых довольно высок. Но, с каждым матчем, все больше создается впечатление, что Рахаев потерял нити управления коллективом. Да и коллектива, собственно, сейчас в «Металлисте» нет. Если весной команда еще играла по старой накатанной схеме, оставшейся со времен Маркевича, и финишировала в чемпионате на 3-ем месте, то осенью ситуация стала намного хуже. И самостоятельно изменить ее Рахаев, похоже, не в состоянии.

Еще недавно некоторые матчи, за счет индивидуального мастерства, мог «вытянуть» Клейтон Шавьер. Этот бразилец был единственным светлым пятном в нынешнем «Металлисте». По крайней мере, пытался тянуть команду вперед. Но, похоже, и у него лопнуло терпение. Сейчас Шавьер находится в Бразилии, где проходит реабилитацию после проблем со здоровьем. К футбольным травмам эта история не имеет никакого отношения. Тем не менее, выглядит все, как минимум, очень странно. Лечение расстройства желудка на другом континенте – весьма оригинально. Когда же Шавьер покинул команду, рухнула вся игровая конструкция «Металлиста».

Еще одна проблема тренера Рахаева - средний возраст его подопечных. Выходившим на игру с «Легией» футболистам было, в среднем, около 30 лет. Это явный перебор. Подавляющее большинство харьковских игроков давно миновали свой пик. Они так и не попали в суперклуб, борющийся за титулы в Европе, у них не горят глаза, они устали от футбола, они не хотят и не могут чего-то достигать. Кому-то явно пора заканчивать карьеру, кому-то нужна перезагрузка. Но тут возникают сразу два вопроса: способен ли устроить перезагрузку сам Рахаев, и возможна ли перезагрузка в нынешнем «Металлисте»?

Объясняя, на послематчевой пресс-конференции, причины поражения от «Легии», Рахаев сделал крайним Айилу Юссуфа. Тот якобы вышел на поле, не проинформировав тренера о своей травме. Также Рахаев жаловался на арбитра, который якобы симпатизировал варшавской команде. При этом тренер как будто не заметил стопроцентного, но не назначенного арбитром пенальти в ворота харьковчан еще в первом тайме. Да и про назначенный пенальти в ворота соперника так же не вспомнил.

В общем, полная дезорганизация в клубе передалась и команде. И в очередной раз приходится констатировать тот факт, что нам пора забыть о «Металлисте», как о клубе европейского уровня.

«Днепр» - досадная случайность

Пожалуй, это был худший матч «Днепра», с момента появления на тренерском мостике команды Мирона Маркевича. Днепропетровцы были похожи на команду, которая потеряла всякий интерес к этому турниру. Медленный, вальяжный и безразличный коллектив, у которого нет абсолютно никаких идей относительно того, как обыграть соперника - таким был «Днепр» в игре с «Карабахом». Вместе с тем, соперник на таком уровне выступает впервые, и в каждой игре стремится показать максимум своих возможностей. Так получилось, что мотивация соперников находилась на противоположных полюсах.

Причины случившегося понять сложно. И единственное логичное объяснение - «Днепр» элементарно недооценил соперника. Проблема же заключается в том, что днепропетровцы в принципе не могут себе позволить подобного отношения к любому коллективу. Да, команда регулярно выступает в еврокубках и «Карабах» ей, действительно, не чета. Но, дело в том, что «Днепр» также не хватает звезд на международной арене. В отличие от внутриукраинских соревнований, на евроарене достижения команды - весьма скромные. Сейчас она является крепким середняком, а каждая осечка, подобная той, что случилась в матче с «Карабахом», лишь уменьшает авторитет команды на мировой арене.

Кроме того, если раньше болельщики и специалисты не совсем серьезно относились к словам Мирона Маркевича, что для его команды гораздо важнее добиваться успехов в национальном чемпионате, то теперь эти слова находят подтверждение в конкретных результатах. Мы привыкли, что «Металлист» при Маркевиче без проблем проходил групповую стадию Лиги Европы, но у «Днепра» уже на этом этапе возникли серьезные проблемы. Впрочем, шансы на выход в плей-офф, безусловно, остаются, и шансы эти -вполне осязаемые. Обязательным условием является реванш в Азербайджане. Если «Днепр» не привезет три очка из Баку, то два оставшихся матча превратятся в пустую формальность. И хорошо, что именно сейчас, когда еще не все потеряно, футболисты «Днепра» убедились: голыми руками «Карабах» не возьмешь. И даже к такому сопернику нужно готовиться предельно ответственно.

«Динамо» - провальный результат при качественной игре

«Динамо» потерпело самое болезненное поражение из всех украинских клубов по результату, но никак не по игре. Более того, киевляне оставили самое благоприятное впечатление из всех отечественных команд в Лиге Европы. В отличие от «Металлиста» и «Днепра», динамовцы, по крайней мере, боролись, и совершенно точно не заслужили такого результата. Да, провалов в обороне было с лихвой. Но, вместе с тем, динамовцы создали немало моментов и у ворот датчан. Вот только реализация, в который раз, подвела команду...

Такая оплеуха должна быть полезной для «Динамо» – уж слишком много хвалят киевских футболистов в последнее время. Матч в Дании показал, что у Сергея Реброва по-прежнему очень много работы. Да и по-настоящему классная команда не имеет права проигрывать с таким счетом сопернику, который еще три недели назад сам получил 6 безответных голов в матче Лиги Европы.

Отсутствие стабильности всегда было и остается первым признаком отсутствия класса. И если в отсутствии индивидуального мастерства игроков «Динамо» упрекнуть сложно, то в командном взаимодействии проблемы большие. Нестабильность была присуща команде Реброва еще весной, но тогда тренер априори не мог быть «крайним». Он вступил в должность главного тренера посреди сезона, хоть и в свою команду, но в ней все строилось под предшественника. Теперь же Ребров единолично отвечает за результат. И первый провал, случившийся в маленьком датском Ольборге, должен стать серьезным звонком для тренера. Тем более что стратегически он находится на правильном пути.

Вместе с поражением в Дании, у «Динамо» возникли и неожиданные проблемы с выходом из группы. Сразу три команды набрали по шесть очков, а, значит, в дальнейшем возможны самые разнообразные варианты. Впрочем, киевляне имеют преимущество перед прямыми конкурентами в виде наиболее удобного графика оставшихся матчей. Да и уровень игроков «Динамо», в сравнении с конкурентами, все-таки несоизмеримо выше. По крайне мере, в это хочется верить.

Автор: Кирилл Стадниченко