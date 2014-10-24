"Шахтер" не разрешил Луческу возглавить сборную Румынии

Об этом заявил генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, сообщает Reuters.

"Мы встречались с президентом румынской федерации Разваном Бурляну и я обяснил, что Луческу не может совмещать две должности", - заявил Палкин. "У Мистера контракт до конца сезона и он остается в Шахтере", - добавил гендиректор.

Поста наставника сборной Румынии стал вакантным после того, как его покинул на прошлой неделе Виктор Пицурке. Тренер принял предложение возглавить "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. После этого сразу несколько источников сообщали о том, что главным претендентом на пост тренера сборной Румынии является Луческу. Якобы, румынская федерация предлагала ему заключить контракт до завершения чемпионата мира 2018-го года.

Официального подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было ни от ФК "Шахтер", ни от Румынской федерации футбола.