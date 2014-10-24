Сергей Бубка в составе Исполкома МОК принял 40 рекомендаций для развития Олимпизма

Эти рекомендации будут представлены, обсуждены и проголосованы всеми членами МОК на 127-й сессии МОК в Монако, который состоится 8-9 декабря.

Некоторые из ключевых направлений, которые были рассмотрены, это возможные изменения в процессе борьбы за право проведения Олимпийских игр, а также сокращение расходов. Было также рекомендовано предусмотреть больше гибкости в отношении олимпийской программы, придерживаясь определенного лимита спортсменов, тренеров и другого вспомогательного персонала. Среди других предложений - запуск Олимпийского телеканала, а также усиление роли МОК и всемирного олимпийского движения.

Все рекомендации будут обнародованы в середине ноября, после того как все члены МОК детально ознакомятся с ними.

«Это было продуктивное и конструктивное обсуждение широкого спектра вопросов, в частности, в каком направлении нам двигаться дальше. Для меня большая честь участвовать в этом процессе. В течение длительного времени я работал в составе рабочей группы МОК «Устойчивость и наследие» относительно формирования стратегического плана будущего развития олимпийского движения до 2020 года. Сейчас на Исполкоме МОК были обобщены все наработки. Уверен, что эти идеи, предложения и рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию олимпийского движения», - отметил Сергей Бубка.

Отметим, что подготовке рекомендаций предшествовал длительный процесс обсуждения. В частности, в течение двух последних дней главы 14 рабочих групп, созданных для уточнения формирования стратегического плана развития мирового олимпизма до 2020 года, представили членам Исполкома МОК свои обобщенные наработки. В состав этих рабочих групп вместе с представителями олимпийского движения входили и эксперты из гражданского общества.

Рекомендации были также обсуждены постоянно действующими комиссиями МОК, а также во время двух Олимпийского саммитов и 126-й сессии МОК в Сочи.

Всего в ходе процесса было получено около 1200 идей и более 40 тысяч обращений от представителей общественности.