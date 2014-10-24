"Днепр" проиграл матч Лиги Европы азербайджанскому "Карабаху"

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" проиграл азербайджанскому "Карабаху" со счетом 0:1.

Судьба матча решилась в середине первого тайма.

Игра в Киеве проходила с в приблизительно равной борьбе. Днепропетровцы создали больше голевых моментов, но мяч упорно не шел в ворота соперника. В свою очередь, гости реализовали один из немногочисленных своих моментов. На 21-й минуте Муарем Муарем в контратаке воспользовался отсутствием на фланге Артема Федецкого вошел в штрафную и обыграв на замахе Дугласа Баселара и Ондржея Мазуха пробил в дальний от вратаря Дениса Бойко угол, 0:1.

В оставшееся время первого тайма и во втором "Днепр" пытался исправить положение, но так и не смог ни разу поразить ворота оппонентов.

Таким образом, после 3-х туров на счету украинской команды осталось 1 очко и она занимает последнее место в Группе F. У итальянского "Интера" (Милан) - 7 баллов, "Карабаха" - 4, "Сент-Этьена" (Франция) - 2.

Как сообщал УНИАН, в 3-м туре Лиге Европы проиграли все три украинские команды. Кроме "Днепра" фиаско потерпели киевское "Динамо", уступившее датскому "Ольборгу" - 0:3, а также харьковский "Металлист", который не смог ничего противопоставить польской "Легии" - 0:1.